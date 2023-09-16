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Сегодня, 06:04

Коло-Муани: «Не стоит забывать, что у «ПСЖ» новая команда, нужно время»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани прокомментировал поражение от «Ниццы» (2:3) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

«Против нас играла великолепная команда «Ницца». Мы знали, что от нее ждать. Но не стоит забывать, что у «ПСЖ» новая команда. Для сыгранности может потребоваться время, мы все играем вместе, пока не до конца знаем друг друга, но были и хорошие моменты сегодня. Следующий матч? Хорошо, что он скоро. Поскольку мы знаем, что нам нужно быстро подготовиться к следующей игре, будем усердно работать. Все идет очень быстро. Но я думаю, что вся команда будет готова к предстоящим матчам», — цитирует пресс-служба клуба Коло-Муани.

«ПСЖ» с 8 очками занимает 3-е место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на 2-ю строчку в турнирной таблице.

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Рамуш: «Для «ПСЖ» поражение от «Ниццы» уже не имеет значения»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
8
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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