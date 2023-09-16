Коло-Муани: «Не стоит забывать, что у «ПСЖ» новая команда, нужно время»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани прокомментировал поражение от «Ниццы» (2:3) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

«Против нас играла великолепная команда «Ницца». Мы знали, что от нее ждать. Но не стоит забывать, что у «ПСЖ» новая команда. Для сыгранности может потребоваться время, мы все играем вместе, пока не до конца знаем друг друга, но были и хорошие моменты сегодня. Следующий матч? Хорошо, что он скоро. Поскольку мы знаем, что нам нужно быстро подготовиться к следующей игре, будем усердно работать. Все идет очень быстро. Но я думаю, что вся команда будет готова к предстоящим матчам», — цитирует пресс-служба клуба Коло-Муани.

«ПСЖ» с 8 очками занимает 3-е место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на 2-ю строчку в турнирной таблице.