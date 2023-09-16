Анри рассказал, что ему нравится в Мбаппе

Главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри рассказал, что ему нравится в нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Должен ли он уехать играть за границу? Честно говоря, я думал, что он уйдет. Думаю, все ждали, что он уйдет. Есть одна вещь, которая меня всегда поражала в нем: он всегда хочет играть, тренироваться. Мбаппе приезжает играть в Кубке Франции после чемпионата мира. Он никогда не проявлял неуважения к кому-либо в этом отношении. Он страстный. Как и все остальные, иногда он может быть не очень хорош, но он всегда борется, всегда прилагает усилия, всегда старается своими качествами сделать максимум для своей команды», — цитирует RMC Sport Анри.

В этом сезоне 24-летний француз забил 7 голов в 4 матчах чемпионата Франции.