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Князь Монако пообещал финансовую поддержку «Монако»

06:06

Князь Монако и совладелец монегаского клуба Альбер II сообщил, что государство готово оказать финансовую поддержку «Монако» в период пандемии коронавируса. Князь владеет 30 процентами клуба.

— В целом этот сезон разочаровывает, потому что был, несомненно, неразумный набор персонала, что помешало создать хорошую командную сплоченность, — цитирует Foot National Альбера. — Провели две телефонные конференции, которые касались финансового аспекта, чтобы узнать, как управлять финансами в кризисный период. Как и во многих клубах во Франции, государство Монако дает гарантию на помощь клубу.

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