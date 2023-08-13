«Монако» на выезде обыграл «Клермон» в первом туре лиги 1
«Монако» в гостях обыграл «Клермон» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 4:2.
У победителей голами отметились Вандерсон, Виссам Бен-Йеддер, оформивший дубль, и Магнес Аклиуш. У хозяев отличились Матеуш Ветеска и Мухаммед Чам Сарачевич.
У монегасков с первых минут на поле появился российский полузащитник Александр Головин.
20 августа «Монако» сыграет со «Страсбургом» во втором туре чемпионата Франции, «Клермон» встретится в этот же день с «Реймсом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
2
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
17
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|0 : 0
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|3 : 2
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|2 : 4
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|2 : 2
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|1 : 2
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|2
|П
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|
|
Терем Моффи
Ницца
|1
|
|
Маршалл Мунетси
Реймс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1
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