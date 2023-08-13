«Монако» на выезде обыграл «Клермон» в первом туре лиги 1

«Монако» в гостях обыграл «Клермон» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 4:2.

У победителей голами отметились Вандерсон, Виссам Бен-Йеддер, оформивший дубль, и Магнес Аклиуш. У хозяев отличились Матеуш Ветеска и Мухаммед Чам Сарачевич.

У монегасков с первых минут на поле появился российский полузащитник Александр Головин.

20 августа «Монако» сыграет со «Страсбургом» во втором туре чемпионата Франции, «Клермон» встретится в этот же день с «Реймсом».