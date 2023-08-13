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Сегодня, 18:01

«Гавр» спасся в матче с «Монпелье» на старте лиги 1, Кузяев вышел в старте

Руслан Минаев
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Далер Кузяев и Тежи Саванье (справа).
Фото AFP

«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 2:2.

На гол Готье Льориса хозяева ответили дублем Акора Адамса. В концовке встречи Самюэль Грансир сравнял счет.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут.

В следующем туре «небесные» дома встретятся с «Брестом».

Франция. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 16:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
2:2
Гавр

«Тулуза» в гостях обыграла «Нант» — 2:1. У хозяев забил Мостафа Мохамед, у гостей — Закариа Абухляль и Расмус Николайсен.

Франция. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 16:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:2
Тулуза

Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Тулуза
3
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«ПСЖ» опубликовал фото Мбаппе с тренировки основной команды

«Монако» на выезде обыграл «Клермон» в первом туре лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
2
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
3
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
4
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
5
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
6
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
7
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
8
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
10
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
11
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
12
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
13
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 0 : 0
13.08 14:00
Брест – Ланс
 3 : 2
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 2 : 4
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 2 : 2
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 1 : 2
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 2
П
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 1
Маршалл Мунетси

Маршалл Мунетси

Реймс

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

Магнес Аклиуш

Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
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