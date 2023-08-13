«Гавр» спасся в матче с «Монпелье» на старте лиги 1, Кузяев вышел в старте

«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 2:2.

На гол Готье Льориса хозяева ответили дублем Акора Адамса. В концовке встречи Самюэль Грансир сравнял счет.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут.

В следующем туре «небесные» дома встретятся с «Брестом».

«Тулуза» в гостях обыграла «Нант» — 2:1. У хозяев забил Мостафа Мохамед, у гостей — Закариа Абухляль и Расмус Николайсен.