Форвард Оливье Жиру готов помочь сборной Франции в ближайших международных матчах

Жиру заявил о готовности играть в сборной Франции в мартовских матчах

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о желании выступать за сборную Франции в ближайших матчах.

«Непросто было принять то, что я выбыл из состава сборной, но я переосмыслил эту ситуацию. Это было видно по моей игре ща «Милан». В ближайшее время обсудим с тренером мое будущее в сборной. Я готов внести свой вклад в успех сборной Франции», — цитирует Жиру Le Parisien.

35-летний футболист был вызван в сборную Франции на мартовские товарищеские матчи с командами ЮАР и Кот-д'Ивуар вместо Карима Бензема.