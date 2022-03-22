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22 марта, 23:42

Форвард Оливье Жиру готов помочь сборной Франции в ближайших международных матчах

Жиру заявил о готовности играть в сборной Франции в мартовских матчах
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о желании выступать за сборную Франции в ближайших матчах.

«Непросто было принять то, что я выбыл из состава сборной, но я переосмыслил эту ситуацию. Это было видно по моей игре ща «Милан». В ближайшее время обсудим с тренером мое будущее в сборной. Я готов внести свой вклад в успех сборной Франции», — цитирует Жиру Le Parisien.

35-летний футболист был вызван в сборную Франции на мартовские товарищеские матчи с командами ЮАР и Кот-д'Ивуар вместо Карима Бензема.

Карим Бензема
Оливье Жиру
Сборная Франции по футболу
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 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
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 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
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 Монако 29 12 8 9 43-30 44
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 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
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 Лион 29 11 10 8 40-37 42
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