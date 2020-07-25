Кимпембе сорвал пресс-конференцию Тухеля: игрок ворвался с шампанским и облил тренера

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе сорвал пресс-конференцию главного тренера команды Томаса Тухеля после победы в финале Кубка Франции над «Сент-Этьеном» (1:0).

Кимпембе ворвался с большой бутылкой шампанского на послематчевую пресс-конференцию, на которой присутствовали Тухель, а также защитники парижан Тьягу Силва и Маркиньос, и залил наставника команды. Немецкий специалист убежал от Кимпембе за ширму, после чего вернулся в кресло.