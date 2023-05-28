Неймар высказался о чемпионстве «ПСЖ» в сезоне-2022/23

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о чемпионстве своей команды в текущем сезоне.

«Номер один во Франции», — написал форвард в соцсетях.

Вчера, 27 мая, «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории.

Бразилец выступает за парижан с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.