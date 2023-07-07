Энцо Ле Фе перешел из «Лорьяна» в «Ренн»

Полузащитник «Лорьяна» Энцо Ле Фе стал игроком «Ренна», сообщается на официальном сайте команды.

23-летний полузащитник подписал контракт до 2028 года.

Ле Фе является воспитанником «Лорьяна». Он провел за команду 142 матча, забил 8 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.