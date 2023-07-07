Энцо Ле Фе перешел из «Лорьяна» в «Ренн»
Полузащитник «Лорьяна» Энцо Ле Фе стал игроком «Ренна», сообщается на официальном сайте команды.
23-летний полузащитник подписал контракт до 2028 года.
Ле Фе является воспитанником «Лорьяна». Он провел за команду 142 матча, забил 8 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Тулуза
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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