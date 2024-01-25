Каррера заявил, что яркая игра в Лиге чемпионов может поспособствовать переходу Головина в топ-клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Что может поспособствовать переходу Головина в топ-клуб? Он уже заслуживает внимания со стороны именитых клубов. Думаю, яркая игра в Лиге чемпионов поспособствует еще большему вниманию к Головину. Желаю ему вместе с «Монако» квалифицироваться в ЛЧ по итогам текущего сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

В этом сезоне «Монако» не принимает участия в розыгрышах еврокубков.

27-летний Головин провел 17 матчей за французскую команду во всех турнирах текущего сезона, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.