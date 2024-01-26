Стало известно, какую зарплату будет получать Мбаппе в «Реале»

«Реал» не готов предложить большую зарплату нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Парижане могут платить форварду не более 10,5 миллиона евро в год.

Как сообщает ESPN, «Реал» не планирует платить Мбаппе существенно больше, чем бразильскому вингеру Винисиусу Жуниору и английскому полузащитнику Джуду Беллингему. Их зарплата в мадридском клубе составляет 10,5 миллиона евро в год.

Ранее издание Bild сообщило, что Мбаппе решил покинуть «ПСЖ» и подписать контракт с «Реалом».

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

20 января появилась информация о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пригрозил руководству клуба уйти из команды, если «сливочные» приобретут Мбаппе.