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Капелло: «Главное преимущество Головина? В его игре нет слабых мест»

Владислав Корегин
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

20 мая болельщики «монегасков» признали 27-летнего хавбека лучшим игроком команды по итогам сезона-2023/24. Кроме того, полузащитник попал в символическую сборную сезона лиги 1 в футбольном симуляторе FC 24.

«Головин заслужил попадание в символическую сборную Лиги 1. Какое его главное преимущество? В игре Александра нет слабых мест», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Александр Головин. Царь «Монако». Болельщики признали Головина лучшим в самом успешном сезоне со времен чемпионской команды

В сезоне-2023/24 Головин отыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Фабио Капелло
Футбол
ФК Монако
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Семин считает, что уровень Кварацхелии превосходит «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
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Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
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Лилль

 8
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