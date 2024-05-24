Капелло: «Главное преимущество Головина? В его игре нет слабых мест»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

20 мая болельщики «монегасков» признали 27-летнего хавбека лучшим игроком команды по итогам сезона-2023/24. Кроме того, полузащитник попал в символическую сборную сезона лиги 1 в футбольном симуляторе FC 24.

«Головин заслужил попадание в символическую сборную Лиги 1. Какое его главное преимущество? В игре Александра нет слабых мест», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Головин отыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.