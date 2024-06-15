Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:34

Отец Сафонова — о переходе голкипера в «ПСЖ»: «Матвея не пугали возможные трудности»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Евгений Сафонов, отец российского вратаря Матвея Сафонова, поделился мнением о переходе футболиста в «ПСЖ».

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».

«Мы очень гордимся своим сыном. Немного волнительно от того, что Матвею предстоит большая работа, чтобы получить игровое время. Там высокий уровень футболистов. Получить время в таком клубе — это тяжело и одновременно почетно. Однако Матвея не пугали возможные трудности. Он всегда боролся за свое место: в детской, в молодежной командах, в молодежной сборной, во взрослой команде и сборной. Он уже привык к подобному, ничего нового для него нет. Он постоянно борется за место под солнцем», — цитирует Сафонова-старшего Metaratings.ru.

Сообщалось, что «ПСЖ» заплатил за переход Сафонова из «Краснодара» 20 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru.
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
Евро-2024 стартует в пятницу матчем Германия — Шотландия
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Отец Сафонова: «Нам было не важно: Франция, Англия, Испания или Германия — могли пойти куда-угодно»
Билялетдинов назвал переход Сафонова в «ПСЖ» показателем уровня российской школы вратарей
Сафонов назвал Буффона легендой «ПСЖ» во время блиц-опроса в новом клубе
Адвокат Бушманов предположил, как Сафонов смог покинуть Россию, не оплатив алименты
Экс-игрок «Краснодара» Тубич назвал топ-трансфером переход Сафонова в «ПСЖ»
Сафонов перешел в «ПСЖ» — разыгрываем его футболку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов назвал Буффона легендой «ПСЖ» во время блиц-опроса в новом клубе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости