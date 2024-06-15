Отец Сафонова — о переходе голкипера в «ПСЖ»: «Матвея не пугали возможные трудности»

Евгений Сафонов, отец российского вратаря Матвея Сафонова, поделился мнением о переходе футболиста в «ПСЖ».

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».

«Мы очень гордимся своим сыном. Немного волнительно от того, что Матвею предстоит большая работа, чтобы получить игровое время. Там высокий уровень футболистов. Получить время в таком клубе — это тяжело и одновременно почетно. Однако Матвея не пугали возможные трудности. Он всегда боролся за свое место: в детской, в молодежной командах, в молодежной сборной, во взрослой команде и сборной. Он уже привык к подобному, ничего нового для него нет. Он постоянно борется за место под солнцем», — цитирует Сафонова-старшего Metaratings.ru.

Сообщалось, что «ПСЖ» заплатил за переход Сафонова из «Краснодара» 20 миллионов евро.