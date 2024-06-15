Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 07:18

Сафонов назвал Буффона легендой «ПСЖ» во время блиц-опроса в новом клубе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский вратарь Матвей Сафонов принял участие в блиц-опросе в «ПСЖ».

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее Сафонов выступал за «Краснодар».

Матвей Сафонов. Официально: Сафонов — в «ПСЖ»! Историческое событие для футбольной России

— Ваше главное качество?

— Спокойствие, — сказал Сафонов на видео, опубликованном на официальном сайте «ПСЖ».

— Любимый фильм?

— «Остров проклятых».

— Любимый актер?

— Леонардо Ди Каприо.

— На каких языках говорите?

— На русском и немного на английском.

— Любимая легенда «ПСЖ»?

— Джиджи Буффон.

— Ваше прозвище?

— Мотя.

— Хобби помимо футбола?

— Думаю, бильярд.

— Любимое блюдо?

— Борщ.

— Первое слово на французском языке, которое вы выучили?

— Bonjour (привет).

Сообщалось, что «ПСЖ» заплатил за переход Сафонова из «Краснодара» 20 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Всего на счету голкипера 175 матчей за основную команду «Краснодара», 53 из которых он отыграл на ноль.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/75-secondes-avec-matvey-safonov-interview-paris-saint-germain-2024-2025
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову остановить конфликт на Украине
Евро-2024 стартует в пятницу матчем Германия — Шотландия
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Джанлука Ди Марцио считает, что Сафонов в будущем сможет стать первым номером «ПСЖ»
Отец Сафонова: «Нам было не важно: Франция, Англия, Испания или Германия — могли пойти куда-угодно»
Билялетдинов назвал переход Сафонова в «ПСЖ» показателем уровня российской школы вратарей
Отец Сафонова — о переходе голкипера в «ПСЖ»: «Матвея не пугали возможные трудности»
Адвокат Бушманов предположил, как Сафонов смог покинуть Россию, не оплатив алименты
Экс-игрок «Краснодара» Тубич назвал топ-трансфером переход Сафонова в «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафонов перешел в «ПСЖ» — разыгрываем его футболку

Отец Сафонова — о переходе голкипера в «ПСЖ»: «Матвея не пугали возможные трудности»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости