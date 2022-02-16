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Сегодня, 20:30

Изидор — о Головине: «Он в топе лучших игроков»

Новичок «Локомотива» рассказал о своем отношении к Александру Головину
Иван Шитик
Корреспондент

Бывший нападающий «Монако» Вилсон Изидор, который в зимнее трансферное окно перешел в «Локомотив», рассказал, какое впечатление на него произвел полузащитник монегасков и сборной России Александр Головин.

— Как тебе Александр Головин?

— Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силен технически. Головин в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нем только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен. Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локомотив», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета.

22 января «Локомотив» объявил о заключении с 21-летним французом контракта на 4,5 года.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25554
Александр Головин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
Вильсон Изидор
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 ПСЖ 24 18 5 1 52-19 59
2
 Марсель 24 13 7 4 38-21 46
3
 Ницца 24 13 4 7 36-21 42
4
 Страсбур 24 12 5 7 46-29 41
5
 Лион 24 10 8 6 33-30 37
6
 Ренн 24 11 4 9 43-22 37
7
 Монако 24 10 7 7 37-26 37
8
 Ланс 24 10 6 8 39-35 36
9
 Нант 24 10 5 9 31-28 35
10
 Лилль 24 9 8 7 32-35 35
11
 Монпелье 24 10 4 10 38-34 34
12
 Брест 24 8 7 9 33-36 31
13
 Анже 24 7 8 9 30-35 29
14
 Реймс 24 6 9 9 27-28 27
15
 Клермон Фут 24 6 6 12 24-41 24
16
 Труа 24 5 6 13 21-36 21
17
 Лорьян 24 4 9 11 20-38 21
18
 Сент-Этьен 24 5 6 13 24-45 21
19
 Метц 24 4 8 12 25-45 20
20
 Бордо 24 4 8 12 36-61 20
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18.02 23:00
Лилль – Метц
 - : -
19.02 19:00
Ланс – Лион
 - : -
19.02 23:00
Нант – ПСЖ
 - : -
20.02 15:00
Ницца – Анже
 - : -
20.02 17:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
20.02 17:00
Реймс – Брест
 - : -
20.02 17:00
Ренн – Труа
 - : -
20.02 17:00
Сент-Этьен – Страсбур
 - : -
20.02 19:05
Бордо – Монако
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20.02 22:45
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 20 2 4
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Монпелье

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