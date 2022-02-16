Бывший нападающий «Монако» Вилсон Изидор, который в зимнее трансферное окно перешел в «Локомотив», рассказал, какое впечатление на него произвел полузащитник монегасков и сборной России Александр Головин.

— Как тебе Александр Головин?

— Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силен технически. Головин в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нем только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен. Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локомотив», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета.

22 января «Локомотив» объявил о заключении с 21-летним французом контракта на 4,5 года.