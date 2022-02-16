Жерсон Родригес исключен из команды «Труа»

«Труа» на своем официальном сайте объявила об окончательном исключении из команды нападающего Жерсона Родригеса, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

Отмечается, что данное решение французского клуба было принято «в качестве меры предосторожности».

Напомним, что в декабре прошлого года Жерсона Родригеса уже исключали из команды, однако после назначения нового главного тренера 26-летний вингер сборной Люксембурга успел сыграть три матча.

Всего в текущем сезоне Жерсон провел 12 матчей в рамках французской лиги 1, в которых он забил один гол и отдал один ассист.