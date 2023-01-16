Источник: Салах провел встречу с президентом «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретился с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, пишет журналист Исмаэль Махмуд.

Произошло это после недавнего матча «красных» против «Брентфорда» (1:3) в рамках АПЛ.

При этом источник отмечает, что встреча связана не с возможным трансфером футболиста в «ПСЖ», а с потенциальной покупкой «Ливерпуля» представителями Катара.

Ранее сообщалось, что американская компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу. Инвестиционная компания DIC готова приобрести английский клуб за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов.