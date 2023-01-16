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Сегодня, 19:46

Источник: Салах провел встречу с президентом «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретился с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, пишет журналист Исмаэль Махмуд.

Произошло это после недавнего матча «красных» против «Брентфорда» (1:3) в рамках АПЛ.

При этом источник отмечает, что встреча связана не с возможным трансфером футболиста в «ПСЖ», а с потенциальной покупкой «Ливерпуля» представителями Катара.

Ранее сообщалось, что американская компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу. Инвестиционная компания DIC готова приобрести английский клуб за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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Аяччо – Лион
 - : -
29.01 00:00
Осер – Монпелье
 - : -
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Брест – Анже
 - : -
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Клермон Фут – Нант
 - : -
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Лорьян – Ренн
 - : -
29.01 00:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 00:00
ПСЖ – Реймс
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Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 00:00
Труа – Ланс
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
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