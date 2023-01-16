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Сегодня, 17:57

Агент Головина оценил игру Головина в «Монако» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев поделился мнением о последних выступлениях игрока в лиге 1.

15 января футболист отметился голевой передачей в матче против «Аяччо» (7:1).

«Саша находится сейчас в хорошей форме, как и вся команда «Монако», которая показала вчера против «Аяччо» великолепную игру. Он всегда был полезным игроком, поэтому «Монако» его и приобрёл. Саша много работает, максимально выкладывается на каждой тренировке, в том числе остается заниматься индивидуально после тренировок. Все это позволяет Саше поддерживать хорошую форму», — цитирует Клюева Metaratings.ru

26-летний Головин выступает в составе монегасков с июля 2018 года. Нынешний контракт игрока с «Монако» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golovina-aleksandr-vsegda-byl-poleznym-igrokom-poetomu-monako-ego-i-priobryol-220235/
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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29.01 00:00
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 00:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 00:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 00:00
Лорьян – Ренн
 - : -
29.01 00:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 00:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 00:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
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Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 00:00
Труа – Ланс
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
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