Бывший спортивны директор «Спартака» Каттани возглавил академию «ПСЖ»
Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани занял должность директора академии «ПСЖ», сообщает L'?quipe.
По информации источника, помощником Каттани станет бывший полузащитник парижан Йоан Кабай, который до этого занимал должность спортивного координатора. На этом посту итальянец сменил Жана-Франсуа Пиена.
Технический директор академии также будет назначен в ближайшее время. Ожидается, что это место займет Сирилл Каррьер. «ПСЖ» продолжает реструктуризацию клубной академии, которая началась минувшим летом.
Каттани занимал должность спортивного директора в «Спартаке» с 1 декабря 2021 года по 13 июля 2022 года. В 2017 году он работал скаутом в «Челси», а в 2018-м перешел в скаутскую службу «ПСЖ».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|15
|2
|2
|48-14
|47
|
2
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
|Монако
|19
|11
|4
|4
|42-26
|37
|
5
|Ренн
|19
|11
|4
|4
|36-20
|37
|
6
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|
7
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|
8
|Клермон Фут
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|
11
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|
12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
|29.01
|00:00
|
Аяччо – Лион
|- : -
|29.01
|00:00
|
Осер – Монпелье
|- : -
|29.01
|00:00
|
Брест – Анже
|- : -
|29.01
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|29.01
|00:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|29.01
|00:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|29.01
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|29.01
|00:00
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|29.01
|00:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
|00:00
|
Труа – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2