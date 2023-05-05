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Сегодня, 09:03

Пирес дал совет Месси: «Ему точно не нужно оставаться с «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес высказался о будущем форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в парижской команде.

«Не могу понять травлю Месси в «ПСЖ». Лео этого не заслуживает. Если я играю и меня освистывают, то это значит, что я не нравлюсь людям. Тогда нужно просто уходить. Не знаю, стоит ли ему возвращаться в «Барселону», но ему точно не нужно оставаться с «ПСЖ», — передает слова Пиреса Fox Sports Argentina.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста также претендуют «Барселона» и «Аль-Хиляль».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Робер Пирес
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Источник: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду летом
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
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 Труа 33 4 10 19 41-70 22
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 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
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