Источник: Месси в ближайшее время расторгнет контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с парижской командой, сообщает Transfer News Live.

По информации источника, форвард может покинуть команду в ближайшие десять дней.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона. На футболиста претендуют «Барселона», «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.