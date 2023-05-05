Мбаппе со следующего сезона станет капитаном «ПСЖ». Маркиньюс удивлен этому решению

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе со следующего сезона станет капитаном клуба, сообщает журналист Джон Джонс.

По сведениям источника, парижане сообщили об этом нынешнему капитану Маркиньюсу после того, как тот подписал новый контракт. Защитник был удивлен подобным решением. В ближайшее время «ПСЖ» выпустит официальный релиз, в котором смена капитана будет оправдана снижением нагрузки на Маркиньюса.

Также отмечается, что Мбаппе ждал получение капитанской повязки после того, как продлил контракт в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Мбаппе провел 38 матчей, в которых забил 35 голов и сделал 9 результативных передач.