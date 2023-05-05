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Сегодня, 09:52

Мбаппе со следующего сезона станет капитаном «ПСЖ». Маркиньюс удивлен этому решению

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе со следующего сезона станет капитаном клуба, сообщает журналист Джон Джонс.

По сведениям источника, парижане сообщили об этом нынешнему капитану Маркиньюсу после того, как тот подписал новый контракт. Защитник был удивлен подобным решением. В ближайшее время «ПСЖ» выпустит официальный релиз, в котором смена капитана будет оправдана снижением нагрузки на Маркиньюса.

Также отмечается, что Мбаппе ждал получение капитанской повязки после того, как продлил контракт в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Мбаппе провел 38 матчей, в которых забил 35 голов и сделал 9 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 3 6 76-34 75
2
 Марсель 33 21 7 5 61-32 70
3
 Ланс 33 20 9 4 55-25 69
4
 Монако 33 18 7 8 66-50 61
5
 Лилль 33 17 8 8 60-40 59
6
 Ренн 33 17 5 11 55-36 56
7
 Лион 33 15 8 10 52-37 53
8
 Клермон Фут 33 14 7 12 36-43 49
9
 Ницца 33 12 12 9 40-31 48
10
 Лорьян 33 13 9 11 46-45 48
11
 Реймс 33 11 14 8 40-35 47
12
 Монпелье 33 13 4 16 52-52 43
13
 Тулуза 33 12 5 16 48-55 41
14
 Брест 33 8 11 14 37-48 35
15
 Осер 33 8 9 16 31-55 33
16
 Страсбур 33 7 11 15 44-55 32
17
 Нант 33 6 14 13 35-48 32
18
 Труа 33 4 10 19 41-70 22
19
 Аяччо 33 6 4 23 22-61 22
20
 Анже 33 3 5 25 27-72 14
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6.05 18:00
Ницца – Ренн
 - : -
6.05 20:00
Реймс – Лилль
 - : -
6.05 22:00
Ланс – Марсель
 - : -
7.05 14:00
Анже – Монако
 - : -
7.05 16:00
Аяччо – Тулуза
 - : -
7.05 16:00
Осер – Клермон Фут
 - : -
7.05 16:00
Лорьян – Брест
 - : -
7.05 16:00
Нант – Страсбур
 - : -
7.05 18:05
Лион – Монпелье
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7.05 21:45
Труа – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 23
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 20
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

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Эммануэль Агбаду

Реймс

 26 2 5
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М`Бай Ньянг

Осер

 27 2 2
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