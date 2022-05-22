Источник: Леонардо уволен с поста спортивного директора «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо покинул свой пост спустя несколько минут после окончания победного матча «ПСЖ» — «Метц» (5:0) сообщает Globeecho.

Свою должность функционер занимал с сезона-2011/2012 до окончания сезона-2013/2014, затем он работал в «Милане» и турецком «Антальяспоре». В 2019 году Леонардо вновь был назначен спортивным директором «ПСЖ».

Сообщалось, руководство «ПСЖ» недовольно трансферной политикой клуба. Также говорилось, что клуб в ближайшее время покинет главный тренер Маурисио Почеттино.