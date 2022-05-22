Почеттино узнал о продлении контракта с Мбаппе за несколько минут до официального объявления

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал продление контракта нападающего Килиана Мбаппе с французским клубом.

«Я узнал об этом за несколько минут до официального объявления клуба. Мбаппе был очень критикуемым игроком здесь, во Франции. Он не мог полностью выражать свой талант, но через полтора года этот игрок решил продлить контракт с «ПСЖ». Это большая гордость. Это один из лучших игроков мира, если не лучший», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Новое соглашение «ПСЖ» с 23-летним форвардом рассчитано до конца июня 2025 года. . Предыдущий контракт футболиста действовал до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.