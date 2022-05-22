Ди Мария прокомментировал желание Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария прокомментировал продление контракта Килиана Мбаппе с парижским клубом. Ранее сообщалось, что француз бесплатно перейдет в «Реал».

«Мбаппе принял верное решение, оставшись в «ПСЖ». Он очень молод, у него еще будет время отправиться в Мадрид», — цитирует аргентинца El Chiringuito.

Сам Ди Мария летом покинет «ПСЖ» и, скорее всего, перейдет в «Ювентус».