Икарди заявил, что останется в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди сообщил, что не собирается покидать клуб.

«Останусь в этом сезоне и в следующем. Нет никаких сомнений. Вперед, «ПСЖ», — написал Икарди в сторис Instagram.

Сторис Мауро Икарди. Фото Instagram

28 июня сообщалось о трансфере Икарди в «Ювентус». Клуб рассматривает возможность обмена Криштиану Роналду на 28-летнего аргентинца.

В сезоне-2020/21 Икарди провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.