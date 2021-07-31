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Икарди заявил, что останется в «ПСЖ»

17:27
Сторис Мауро Икарди. Фото Instagram
Сторис Мауро Икарди. Фото Instagram
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди сообщил, что не собирается покидать клуб.

«Останусь в этом сезоне и в следующем. Нет никаких сомнений. Вперед, «ПСЖ», — написал Икарди в сторис Instagram.

Сторис Мауро Икарди. Фото Instagram
Сторис Мауро Икарди. Фото Instagram

28 июня сообщалось о трансфере Икарди в «Ювентус». Клуб рассматривает возможность обмена Криштиану Роналду на 28-летнего аргентинца.

В сезоне-2020/21 Икарди провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

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