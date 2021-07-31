«Ницца» представила сразу четыре комплекта формы на новый сезон

«Ницца» в пятницу, 30 июля, провела презентацию формы на новый сезон во Франции. Новый розыгрыш лиги 1 стартует в следующие выходные, 6-8 августа.

Домашний комплект формы «орлят» будет в классических цветах — черно-красные вертикальные полосы. Кроме того, у команды будет три варианта гостевой экипировки: красный, черный и белый.

В стартовом матче сезона «Ницца» сыграет на своем поле против «Реймса». Это будет первая игра команды под руководством Кристофа Гальтье, который в минувшем розыгрыше чемпионата Франции привел «Лилль» к золотым медалям.

В прошлом сезоне «Ницца» финишировала на 9-м месте в чемпионате Франции.