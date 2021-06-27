«Ювентус» рассматривает возможность трансфера Икарди

«Ювентус» изучает возможность трансфера нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди, сообщает SportMediaset.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в летнее трансферное окно и продолжить карьеру как раз в чемпионате Франции.

36-летний Роналду недоволен своим положением в Турине. Парижане хотят воспользоваться ситуацией и готовы включить в сделку нападающего Мауро Икарди, за которым давно следит «Ювентус». Официальных переговоров по трансферу пока не происходило.

В сезоне-2020/21 Икарди провел 28 матчей за «ПСЖ», на его счету 13 голов и 6 результативных передач.

Роналду провел 44 матча, забил 36 мячей и сделал 4 результативные передачи. Он впервые стал лучшим бомбардиром серии А с 29 голами.