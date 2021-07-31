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Мбаппе пропустит матч за Суперкубок Франции

20:18
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не вошел в заявку на матч за Суперкубок Франции против «Лилля», информирует пресс-служба клуба.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил, что француз пропустит матч, так как недавно вернулся к тренировкам.

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

1 июля в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блумфилд» состоится матч финала Суперкубка Франции-2021 «Лилль» — «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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