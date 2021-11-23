Игроки «ПСЖ» считают, что Зидан возглавит клуб в ближайшее время
11:14
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», сообщает Marca.
По информации источника, имя 49-летнего француза упоминалось во время разговоров в раздевалке парижского клуба. Игроки «ПСЖ» считают, что Зидан в ближайшее время будет назначен главным тренером команды.
Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2021/11/22/619b6071ca4741b4038b45c3.html
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