Игроки «ПСЖ» считают, что Зидан возглавит клуб в ближайшее время

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», сообщает Marca.

По информации источника, имя 49-летнего француза упоминалось во время разговоров в раздевалке парижского клуба. Игроки «ПСЖ» считают, что Зидан в ближайшее время будет назначен главным тренером команды.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».