«Милан» хочет приобрести Саншеша на замену Кессие
20:58
«Милан» планирует купить полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, сообщает Football italia.
По информации источника, итальянский клуб хочет заменить Франко Кессье, который в январе может покинуть команду.
Также Саншешом интересуется лондонский «Арсенал».
Контракт 24-летнего Саншеша с «Лиллем» действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции футболист сыграл 6 матчей и отдал одну голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/milan-plan-to-replace-kessie-with-renato-sanches-but-arsenal-are-still-in-race/
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