«Милан» хочет приобрести Саншеша на замену Кессие

«Милан» планирует купить полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, сообщает Football italia.

По информации источника, итальянский клуб хочет заменить Франко Кессье, который в январе может покинуть команду.

Также Саншешом интересуется лондонский «Арсенал».

Контракт 24-летнего Саншеша с «Лиллем» действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции футболист сыграл 6 матчей и отдал одну голевую передачу.