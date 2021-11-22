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«Милан» хочет приобрести Саншеша на замену Кессие

20:58
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«Милан» планирует купить полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, сообщает Football italia.

По информации источника, итальянский клуб хочет заменить Франко Кессье, который в январе может покинуть команду.

Также Саншешом интересуется лондонский «Арсенал».

Контракт 24-летнего Саншеша с «Лиллем» действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции футболист сыграл 6 матчей и отдал одну голевую передачу.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/milan-plan-to-replace-kessie-with-renato-sanches-but-arsenal-are-still-in-race/

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