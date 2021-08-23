Игроки «Ниццы» вернулись на поле
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Футболисты «Ниццы» вернулись на поле после паузы в матче против «Марселя» и начали разминаться. Игра была прервана из-за беспорядков на стадионе. Счет матча на данный момент — 1:0.
При этом «Марселя» на поле пока нет. Ранее сообщалось, что игроки и тренерский штаб не хотят продолжать матч. Ультрас «Ниццы» ранее выбежали на поле, после чего завязалась потасовка, в которой участвовали футболисты. Фаны были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку. Болельщики несколько раз бросали бутылки на поле.
Пока нет информации о том, будет ли продолжена игра. Ее судьба теперь зависит от решения «Марселя».
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