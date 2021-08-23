Профессиональная лига Франции (LFP) разрешила доиграть матч третьего тура лиги 1 «Ницца» — «Марсель», сообщает Amazon. Игра ранее была прервана из-за беспорядков на стадионе.

Болельщики «Ниццы» выбежали на поле, завязалась потасовка, в которой участвовали и игроки. Фаны были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, которая ранее была брошена на поле.

На данный момент про возобновление матча официально не объявили. Была информация о том, что «Марсель» отказывается доигрывать. Если гости так и не согласятся выйти на поле, игра будет остановлена, а ее судьбу решат дисциплинарные органы.