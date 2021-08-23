Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Французская лига разрешила доиграть матч «Ницца» — «Марсель»

00:23
Теги:

Профессиональная лига Франции (LFP) разрешила доиграть матч третьего тура лиги 1 «Ницца» — «Марсель», сообщает Amazon. Игра ранее была прервана из-за беспорядков на стадионе.

Болельщики «Ниццы» выбежали на поле, завязалась потасовка, в которой участвовали и игроки. Фаны были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, которая ранее была брошена на поле.

На данный момент про возобновление матча официально не объявили. Была информация о том, что «Марсель» отказывается доигрывать. Если гости так и не согласятся выйти на поле, игра будет остановлена, а ее судьбу решат дисциплинарные органы.

Ницца — Марсель

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Марсель» отказывается доигрывать матч с «Ниццей»
Местные власти разрешают доиграть матч «Ницца» — «Марсель»
Игроки «Ниццы» вернулись на поле
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
2
Офсайд