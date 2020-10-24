Игрок «ПСЖ» сдал положительный тест на коронавирус
«ПСЖ» на официальном сайте сообщил о том, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.
Имя футболиста не сообщается. Он уже помещен на изоляцию.
Ближайший матч «ПСЖ» проведет против «Дижона» 24 октября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.