Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Игрок «ПСЖ» сдал положительный тест на коронавирус

14:19
Теги:

«ПСЖ» на официальном сайте сообщил о том, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.

Имя футболиста не сообщается. Он уже помещен на изоляцию.

Ближайший матч «ПСЖ» проведет против «Дижона» 24 октября.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир