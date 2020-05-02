Игрок «Монпелье», попавший в больницу с коронавирусом, покинул отделение реанимации

Полузащитник «Монпелье» Саломон Самбия переведен отделения реанимации. На прошлой неделе игрок оказался в больнице после положительного результата теста на Covid-19.

«Все так счастливы, что тебе становится лучше. Мы надеемся вскоре увидеть тебя на поле», — говорится в сообщении «Монпелье» в Twitter.

Tous tellement heureux que tu ailles mieux ? On esp?re te revoir tr?s vite sur les terrains ? #UnPailladinNeL?cheRien pic.twitter.com/WLLi37UnC9 — MHSC (@MontpellierHSC) May 1, 2020

— Я не врач и не должен говорить об этом, но Самбия очень сильно напугал нас на прошлой неделе, — отметил президент «Монпелье» Лоран Николлен. — Мы были очень напуганы. Саломон звонил мне во вторник или среду, и это сделало меня очень счастливым. Он в порядке, вскоре он может покинуть больницу. Сейчас нужен отдых, но ему уже лучше.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 1 на 2 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 389 933 человека. Умерших — 239 029, выздоровевших — 1 076 487.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

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