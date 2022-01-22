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«Не я адаптировался к «ПСЖ», это клуб тянулся за мной». Ибрагимович — о своей карьере в Париже

Златан Ибрагимович рассказал, как помог «ПСЖ» в развитии клуба
Иван Шитик
Корреспондент
Златан Ибрагимович.
Фото AFP

Бывший нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович вспомнил сезоны, в которые выступал за парижский клуб.

«ПСЖ» хотел достичь высочайшего уровня на поле и за его пределами, но предстояло многое сделать. Я горжусь тем, что говорю себе, что был там в начале пути, и вижу, куда клуб пришел сегодня. Это было восхитительно.

Помог ли я «ПСЖ» вырасти? Да, 100 процентов. Каждый день я работал там. Я привнес в клуб то, к чему привык в «Ювентусе» или «Милане». Не я адаптировался к «ПСЖ», это клуб тянулся за мной», — приводит слова Ибрагимовича L'Equipe.

Напомним, Ибрагимович выступал в составе «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. В составе парижского клуба форвард — чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны, а также обладатель Кубка французской лиги.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Златан Ибрагимович
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
8
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
9
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
10
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
11
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
12
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
13
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Труа 21 5 5 11 19-29 20
16
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
17
 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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38 тур
21.01 23:00
Лион – Сент-Этьен
 1 : 0
22.01 19:00
Брест – Лилль
 2 : 0
22.01 23:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.01 15:00
Метц – Ницца
 - : -
23.01 17:00
Анже – Труа
 - : -
23.01 17:00
Бордо – Страсбур
 - : -
23.01 17:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
23.01 17:00
Нант – Лорьян
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Виссам Бен-Йеддер

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 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
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Людовик Айорк

Страсбур

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ПСЖ

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Ланс

 7
И К Ж
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