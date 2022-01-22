Бывший нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович вспомнил сезоны, в которые выступал за парижский клуб.

«ПСЖ» хотел достичь высочайшего уровня на поле и за его пределами, но предстояло многое сделать. Я горжусь тем, что говорю себе, что был там в начале пути, и вижу, куда клуб пришел сегодня. Это было восхитительно.

Помог ли я «ПСЖ» вырасти? Да, 100 процентов. Каждый день я работал там. Я привнес в клуб то, к чему привык в «Ювентусе» или «Милане». Не я адаптировался к «ПСЖ», это клуб тянулся за мной», — приводит слова Ибрагимовича L'Equipe.

Напомним, Ибрагимович выступал в составе «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. В составе парижского клуба форвард — чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны, а также обладатель Кубка французской лиги.