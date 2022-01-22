Почеттино рассказал о ходе восстановления Мбаппе от травмы

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о ходе восстановления нападающего Килиана Мбаппе от травмы.

«Мы довольны тем, как все проходит, Килиан наконец-то смог вернуться к тренировкам. Завтра он будет в заявке на матч с «Реймсом», посмотрим, выйдет ли он с первых минут, или же останется в запасе», — сказал на пресс-конференции Почеттино.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 19 матчей в чемпионате Франции, на его счету 10 голов и 8 результативных передач. Ранее стало известно, что 23-летний француз вернулся к тренировкам в общей группе.

Матч «ПСЖ» — «Реймс» состоится завтра, 23 января, начало встречи — в 22.45 (мск).