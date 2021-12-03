Ибрагимович хочет стать спортивным директором «ПСЖ»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что хочет стать спортивным директором «ПСЖ». 40-летний швед играл за парижскую команду с 2012 по 2016 год.

«Летом 2021 года я предложил ПСЖ стать спортивным директором. Я позвонил Насеру Аль-Хелаифи и предложил ему: «Если не продлю контракт с «Миланом», перейду в ПСЖ и наведу в вашей команде порядок». Насер засмеялся, но не сказал «Нет».

В ПСЖ сейчас 40 игроков, но никто из них не хочет уходить, даже если не играют, потому что нам там слишком хорошо. Если бы я был в клубе, все были бы на крючке. Если я плачу тебе, а ты не оправдываешь этого, ты не можешь оставаться", — цитирует RMC Ибрагимовича.

Действующий контракт 40-летнего шведа с миланским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 12 встречах.