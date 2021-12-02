Почеттино: «ПСЖ» играл лучше «Ниццы» и заслуживал победы»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (0:0).

«ПСЖ» играл лучше «Ниццы» и заслуживал победы, — приводит слова Почеттино L'Equipe. — У нас были моменты, но мы не забили. По ходу чемпионата случаются такие игры. Мы лидируем в лиге 1, вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Но нам нужно прибавлять, чтобы быть готовыми к решающим встречам".

Тренер ответил, что не хватило его команде, чтобы одержать победу.

«Точности в реализации. Иногда мяч просто не идет в ворота или вратарь выручает. Иногда происходят вещи, которые необходимо принимать», — сказал он.

После 16 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ницца» с 27 очками располагается на четвертом месте.