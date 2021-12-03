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«ПСЖ» наказан закрытием трибуны за использование фанатами пиротехники

03:13
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Профессиональная футбольная лига Франции закрыла одну из трибун стадиона «Парк де Пренс» на следующие два матча. Парижский клуб наказан закрытием фанатского сектора из-за использования пиротехники.

Во время матча «ПСЖ» против «Нанта» в прошлом месяце в одном конце стадиона были зажжены сигнальные ракеты, чтобы отпраздновать 30-летие фан-группировки Virage Auteuil.

«Бордо» также подвергся санкциям по той же причине, но условным приговором — запрет на выезд болельщиков на следующую выездную игру.

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Евгений Козинов все материалы автора

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