Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Хакими: «Сделаю все, чтобы оправдать ожидания партнеров по команде и болельщиков «ПСЖ»

20:18
Теги:

Защитник Ашраф Хакими прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ». Соглашение рассчитано до 2026 года.

«Испытываю огромное чувство гордости. После Испании, Германии и Италии «ПСЖ» предложил мне шанс открыть для себя новый чемпионат в составе одного из самых престижных клубов мира.

Не могу дождаться встречи с партнерами по команде и болельщиками. Разделяю огромные амбиции тренерского штаба и одноклубников. Сделаю все, чтобы оправдать ожидания», — цитирует Хакими пресс-служба клуба.

Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера», за который выступал с 2020 года.

В сезоне-2020/21 22-летний футболист провел 37 матчей в чемпионате Италии, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://en.psg.fr/teams/first-team/content/achraf-hakimi-signs-for-paris-saint-germain-until-2026

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«В нашем первом бою я дрался против журналистов и UFC. Они хотели, чтобы я проиграл». Порье — о трилогии с Макгрегором
Российская делегация в знак протеста покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Тела зарезанных мужчины и женщины обнаружили в квартире в Сочи
Вскрылась шокирующая правда о смерти Владимира Меньшова
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд