Хакими: «Сделаю все, чтобы оправдать ожидания партнеров по команде и болельщиков «ПСЖ»

Защитник Ашраф Хакими прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ». Соглашение рассчитано до 2026 года.

«Испытываю огромное чувство гордости. После Испании, Германии и Италии «ПСЖ» предложил мне шанс открыть для себя новый чемпионат в составе одного из самых престижных клубов мира.

Не могу дождаться встречи с партнерами по команде и болельщиками. Разделяю огромные амбиции тренерского штаба и одноклубников. Сделаю все, чтобы оправдать ожидания», — цитирует Хакими пресс-служба клуба.

Хакими перешел в «ПСЖ» из «Интера», за который выступал с 2020 года.

В сезоне-2020/21 22-летний футболист провел 37 матчей в чемпионате Италии, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.