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Ашраф Хакими стал игроком «ПСЖ»

19:40
Ашраф Хакими. Фото Twitter
Ашраф Хакими. Фото Twitter
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Защитник Ашраф Хакими подписал контракт с «ПСЖ», сообщает 6 июля официальный Twitter клуба. Контракт рассчитан до 2026 года.

Ранее футболист выступал за «Интер». 22-летний марокканец перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.

По информации в СМИ, сумма сделки составит 70 миллионов евро, а зарплата игрока — 8 миллионов евро за сезон (плюс еще до 2 миллионов в качестве бонусов).

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Евгений Петров все материалы автора

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