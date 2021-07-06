Ашраф Хакими стал игроком «ПСЖ»
19:40
Защитник Ашраф Хакими подписал контракт с «ПСЖ», сообщает 6 июля официальный Twitter клуба. Контракт рассчитан до 2026 года.
Appr?ciez le talent ! ??? pic.twitter.com/gQqEoqLrPh— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2021
Ранее футболист выступал за «Интер». 22-летний марокканец перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.
По информации в СМИ, сумма сделки составит 70 миллионов евро, а зарплата игрока — 8 миллионов евро за сезон (плюс еще до 2 миллионов в качестве бонусов).
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