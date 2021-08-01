Гурвеннек выиграл первый трофей с «Лиллем»
23:11
Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек выиграл первый трофей с командой. В матче за Суперкубок Франции «доги» обыграли «ПСЖ» (1:0).
Единственный мяч в этой игре забил Шека. 49-летний специалист возглавил команду перед началом сезона. Для Гурвеннека это второй трофей в карьере. Ранее он выиграл Кубок Франции с «Генгамом».
В прошлом сезоне «Лилль» стал чемпионом Франции. Тренировал команду Кристоф Гальтье, который после завершения сезона подписал контракт с «Ниццей».
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