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Гурвеннек выиграл первый трофей с «Лиллем»

23:11
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Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек выиграл первый трофей с командой. В матче за Суперкубок Франции «доги» обыграли «ПСЖ» (1:0).

Единственный мяч в этой игре забил Шека. 49-летний специалист возглавил команду перед началом сезона. Для Гурвеннека это второй трофей в карьере. Ранее он выиграл Кубок Франции с «Генгамом».

В прошлом сезоне «Лилль» стал чемпионом Франции. Тренировал команду Кристоф Гальтье, который после завершения сезона подписал контракт с «Ниццей».

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Евгений Петров все материалы автора

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