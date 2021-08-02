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Почеттино о поражении в матче за Суперкубок Франции: «ПСЖ» был лучшей командой на поле»

01:08
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции против «Лилля» (0:1).

«Я думаю, что мы были лучшей командой на поле. Но нам не удалось реализовать свои возможности, а для победы в футболе нужно просто забивать. Это новый сезон, я доволен работой моих игроков, и мы будем лучше, когда у нас будет полный состав. Я никогда не сомневался в вовлеченности своих игроков. Мы хотели выиграть, и мы сделали все, чтобы победить теми футболистами, кто мог сыграть», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

«Лилль» выиграл турнир впервые в своей истории. «ПСЖ» является рекордсменом по этому показателю — 10 побед.

В прошлом сезоне «Лилль» выиграл чемпионат Франции. Парижане стали победителями Кубка страны.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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