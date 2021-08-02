Почеттино о поражении в матче за Суперкубок Франции: «ПСЖ» был лучшей командой на поле»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции против «Лилля» (0:1).

«Я думаю, что мы были лучшей командой на поле. Но нам не удалось реализовать свои возможности, а для победы в футболе нужно просто забивать. Это новый сезон, я доволен работой моих игроков, и мы будем лучше, когда у нас будет полный состав. Я никогда не сомневался в вовлеченности своих игроков. Мы хотели выиграть, и мы сделали все, чтобы победить теми футболистами, кто мог сыграть», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

«Лилль» выиграл турнир впервые в своей истории. «ПСЖ» является рекордсменом по этому показателю — 10 побед.

В прошлом сезоне «Лилль» выиграл чемпионат Франции. Парижане стали победителями Кубка страны.