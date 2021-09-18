Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
«Монако» проведет гостевой матч против «Ниццы» в рамках 6-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку монегасков на эту встречу.
Встреча «Монако» — «Ницца» состоится 19 сентября. Начало матча — 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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