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Сегодня, 10:49

Пети рассказал о возможном переходе Дембеле в «Арсенал»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети рассказал, что думает о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в «Арсенал». Игроком также интересуются «Челси» и «Ньюкасл».

«Я бы не подписывал Дембеле. Он постоянно упускает возможности и не забивает голы. Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал», — цитирует Пети Mundo Deportivo.

В этом сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Усман Дембеле
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Неделя

Головин включен в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 11 7 4 0 13-4 25
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 0 : 1
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 0 : 0
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 1 : 2
5.11 19:05
Монако – Брест
 2 : 0
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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