Пети рассказал о возможном переходе Дембеле в «Арсенал»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети рассказал, что думает о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в «Арсенал». Игроком также интересуются «Челси» и «Ньюкасл».

«Я бы не подписывал Дембеле. Он постоянно упускает возможности и не забивает голы. Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал», — цитирует Пети Mundo Deportivo.

В этом сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.