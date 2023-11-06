Пети рассказал о возможном переходе Дембеле в «Арсенал»
Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети рассказал, что думает о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в «Арсенал». Игроком также интересуются «Челси» и «Ньюкасл».
«Я бы не подписывал Дембеле. Он постоянно упускает возможности и не забивает голы. Я не являюсь сторонником перехода Дембеле в «Арсенал», — цитирует Пети Mundo Deportivo.
В этом сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 13 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|11
|7
|4
|0
|13-4
|25
|
2
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|26-9
|24
|
3
|Монако
|11
|7
|2
|2
|25-14
|23
|
4
|Реймс
|11
|6
|2
|3
|17-12
|20
|
5
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
6
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
7
|Гавр
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
8
|Нант
|11
|4
|2
|5
|16-20
|14
|
9
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
10
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
11
|Ренн
|11
|2
|6
|3
|16-15
|12
|
12
|Монпелье
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
13
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
14
|Тулуза
|11
|2
|5
|4
|12-15
|11
|
15
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|3 : 0
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|0 : 0
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|0 : 0
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|0 : 1
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|0 : 0
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|1 : 2
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|2 : 0
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2
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