Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей

Российский легионер своей яркой игрой обеспечил монегаскам победу.

Возвращение в строй Марипана привело к изменения схемы «Монако» с 4-4-2 на привычные в этом сезоне 3-4-2-1. При этом жертв обратной перестройки оказалось две. Выбирая единственного форварда, Ади Хюттер сделал ставку на Балогуна и оставил в запасе Бен Йеддера. Сюрпризом же стала отправка в резерв Минамино, и данное решение намекало, что последние проблемы ярко начавшего чемпионат японца были вызваны не только неудобной для него схемой из запасников прошлого сезона. Да и молодой Аклиуш сейчас по-настоящему хорош.

Только для того, чтобы включиться на максимальные обороты, монегаском потребовалась эмоциональная встряска в виде пропущенного гола. Да, у ВАР возникли сомнения, и главному арбитру пришлось лично убедиться в нарушении правил со стороны игрока «Бреста», но несколько неприятных минут подействовали на «Монако» отрезвляюще. А реакция получилась образцовой. Угловой, идеальная подача Головина, и Закария открыл счет своим голам во Франции, воспользовавшись просчетом задержавшегося с игрой на выходе Бизота.

Впрочем, в первом тайме игра больше напоминала качели. Команды даже по разу обменялись незасчитанными голами, и если офсайд Балогуна был очевиден, то в момент розыгрыша штрафного «Брестом» разглядеть сантиметровое положение «вне игры» помогла только техника. По моментам же у «Монако» к перерыву было небольшое преимущество, которое обеспечили диспетчерские таланты Головина. Судя по системности применения его мягких забросов за спины защитникам, Хюттер рассчитывал взломать оборону соперника за счет скорости Балогуна и Аклиуша, который регулярно пытался ворваться в свободную зону перед штрафной.

Только с реализацией наблюдались проблемы, и после того как очередной шанс упустил выскочивший на оперативный простор Балогун, Хюттер развернул атакующий треугольник. На помощь Балогуну отправили Бен Йеддера, а Головин уже полноценно занял позицию «десятки». И пока гости пытались понять, как теперь будет играть «Монако», команда из княжества уже удвоила свое преимущество. Пара форвардов приковала к себе слишком много внимания, и это открыло зону перед штрафной, куда под передачу Фофана ворвался Головин. Первым касанием он подработал мяч, а вторым уложил в верхний угол.

Как оказалось, пятый в сезоне мяч российского полузащитника стал очень своевременным, потому что по ходу следующего игрового отрезка ворота «Монако» спасла штанга, а потом Кену удалось перевести сложнейший удар в перекладину.

После такого «Брест» потерял веру в возможность переломить игру, а монегаски исправились после поражения в Лилле. «Доги», кстати, накануне сыграли вничью в Марселе. Теперь «Монако» опережает поднявшийся на четвертое место «Реймс» на три очка, а перспектива остаться на второй строчке зависит от вечернего матча «Ниццы». Ну а Головин сейчас лидер. С пятью мячами и двумя голевыми передачами — он самый результативный полузащитник французского чемпионата.