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Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей

Гол и результативная передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин (справа).
Фото AFP
Российский легионер своей яркой игрой обеспечил монегаскам победу.
Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Брест

Возвращение в строй Марипана привело к изменения схемы «Монако» с 4-4-2 на привычные в этом сезоне 3-4-2-1. При этом жертв обратной перестройки оказалось две. Выбирая единственного форварда, Ади Хюттер сделал ставку на Балогуна и оставил в запасе Бен Йеддера. Сюрпризом же стала отправка в резерв Минамино, и данное решение намекало, что последние проблемы ярко начавшего чемпионат японца были вызваны не только неудобной для него схемой из запасников прошлого сезона. Да и молодой Аклиуш сейчас по-настоящему хорош.

Только для того, чтобы включиться на максимальные обороты, монегаском потребовалась эмоциональная встряска в виде пропущенного гола. Да, у ВАР возникли сомнения, и главному арбитру пришлось лично убедиться в нарушении правил со стороны игрока «Бреста», но несколько неприятных минут подействовали на «Монако» отрезвляюще. А реакция получилась образцовой. Угловой, идеальная подача Головина, и Закария открыл счет своим голам во Франции, воспользовавшись просчетом задержавшегося с игрой на выходе Бизота.

Впрочем, в первом тайме игра больше напоминала качели. Команды даже по разу обменялись незасчитанными голами, и если офсайд Балогуна был очевиден, то в момент розыгрыша штрафного «Брестом» разглядеть сантиметровое положение «вне игры» помогла только техника. По моментам же у «Монако» к перерыву было небольшое преимущество, которое обеспечили диспетчерские таланты Головина. Судя по системности применения его мягких забросов за спины защитникам, Хюттер рассчитывал взломать оборону соперника за счет скорости Балогуна и Аклиуша, который регулярно пытался ворваться в свободную зону перед штрафной.

Только с реализацией наблюдались проблемы, и после того как очередной шанс упустил выскочивший на оперативный простор Балогун, Хюттер развернул атакующий треугольник. На помощь Балогуну отправили Бен Йеддера, а Головин уже полноценно занял позицию «десятки». И пока гости пытались понять, как теперь будет играть «Монако», команда из княжества уже удвоила свое преимущество. Пара форвардов приковала к себе слишком много внимания, и это открыло зону перед штрафной, куда под передачу Фофана ворвался Головин. Первым касанием он подработал мяч, а вторым уложил в верхний угол.

Как оказалось, пятый в сезоне мяч российского полузащитника стал очень своевременным, потому что по ходу следующего игрового отрезка ворота «Монако» спасла штанга, а потом Кену удалось перевести сложнейший удар в перекладину.

После такого «Брест» потерял веру в возможность переломить игру, а монегаски исправились после поражения в Лилле. «Доги», кстати, накануне сыграли вничью в Марселе. Теперь «Монако» опережает поднявшийся на четвертое место «Реймс» на три очка, а перспектива остаться на второй строчке зависит от вечернего матча «Ниццы». Ну а Головин сейчас лидер. С пятью мячами и двумя голевыми передачами — он самый результативный полузащитник французского чемпионата.

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
2
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
3
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 0 : 1
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 0 : 0
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 1 : 2
5.11 19:05
Монако – Брест
 2 : 0
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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ПСЖ

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Монпелье

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Нант

 5
П
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Монако

 4
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 4
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Нант

 4
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