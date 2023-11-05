Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей
Возвращение в строй Марипана привело к изменения схемы «Монако» с 4-4-2 на привычные в этом сезоне 3-4-2-1. При этом жертв обратной перестройки оказалось две. Выбирая единственного форварда, Ади Хюттер сделал ставку на Балогуна и оставил в запасе Бен Йеддера. Сюрпризом же стала отправка в резерв Минамино, и данное решение намекало, что последние проблемы ярко начавшего чемпионат японца были вызваны не только неудобной для него схемой из запасников прошлого сезона. Да и молодой Аклиуш сейчас по-настоящему хорош.
Только для того, чтобы включиться на максимальные обороты, монегаском потребовалась эмоциональная встряска в виде пропущенного гола. Да, у ВАР возникли сомнения, и главному арбитру пришлось лично убедиться в нарушении правил со стороны игрока «Бреста», но несколько неприятных минут подействовали на «Монако» отрезвляюще. А реакция получилась образцовой. Угловой, идеальная подача Головина, и Закария открыл счет своим голам во Франции, воспользовавшись просчетом задержавшегося с игрой на выходе Бизота.
Впрочем, в первом тайме игра больше напоминала качели. Команды даже по разу обменялись незасчитанными голами, и если офсайд Балогуна был очевиден, то в момент розыгрыша штрафного «Брестом» разглядеть сантиметровое положение «вне игры» помогла только техника. По моментам же у «Монако» к перерыву было небольшое преимущество, которое обеспечили диспетчерские таланты Головина. Судя по системности применения его мягких забросов за спины защитникам, Хюттер рассчитывал взломать оборону соперника за счет скорости Балогуна и Аклиуша, который регулярно пытался ворваться в свободную зону перед штрафной.
Только с реализацией наблюдались проблемы, и после того как очередной шанс упустил выскочивший на оперативный простор Балогун, Хюттер развернул атакующий треугольник. На помощь Балогуну отправили Бен Йеддера, а Головин уже полноценно занял позицию «десятки». И пока гости пытались понять, как теперь будет играть «Монако», команда из княжества уже удвоила свое преимущество. Пара форвардов приковала к себе слишком много внимания, и это открыло зону перед штрафной, куда под передачу Фофана ворвался Головин. Первым касанием он подработал мяч, а вторым уложил в верхний угол.
Как оказалось, пятый в сезоне мяч российского полузащитника стал очень своевременным, потому что по ходу следующего игрового отрезка ворота «Монако» спасла штанга, а потом Кену удалось перевести сложнейший удар в перекладину.
После такого «Брест» потерял веру в возможность переломить игру, а монегаски исправились после поражения в Лилле. «Доги», кстати, накануне сыграли вничью в Марселе. Теперь «Монако» опережает поднявшийся на четвертое место «Реймс» на три очка, а перспектива остаться на второй строчке зависит от вечернего матча «Ниццы». Ну а Головин сейчас лидер. С пятью мячами и двумя голевыми передачами — он самый результативный полузащитник французского чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|26-9
|24
|
2
|Монако
|11
|7
|2
|2
|25-14
|23
|
3
|Ницца
|10
|6
|4
|0
|11-4
|22
|
4
|Реймс
|11
|6
|2
|3
|17-12
|20
|
5
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
6
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
7
|Гавр
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
8
|Нант
|11
|4
|2
|5
|16-20
|14
|
9
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
10
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
11
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|16-13
|12
|
12
|Монпелье
|10
|3
|3
|4
|15-14
|12
|
13
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
14
|Тулуза
|11
|2
|5
|4
|12-15
|11
|
15
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
|3.11
|23:00
|
ПСЖ – Монпелье
|3 : 0
|4.11
|19:00
|
Лорьян – Ланс
|0 : 0
|4.11
|23:00
|
Марсель – Лилль
|0 : 0
|5.11
|15:00
|
Лион – Метц
|1 : 1
|5.11
|17:00
|
Нант – Реймс
|0 : 1
|5.11
|17:00
|
Страсбур – Клермон Фут
|0 : 0
|5.11
|17:00
|
Тулуза – Гавр
|1 : 2
|5.11
|19:05
|
Монако – Брест
|2 : 0
|5.11
|22:45
|
Ницца – Ренн
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0