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Головин — в заявке «Монако» на матч со «Страсбургом»

14:29
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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга».

Встреча состоится сегодня, 25 января, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Монако»: Леком, Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Жорже, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Бошилья, Диаш, Мартинш, Адриен, Бен-Йеддер, Йоветич.

В этом сезоне Головин провел 18 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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