Головин установил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

Россиянин забил шестой гол в нынешнем розыгрыше лиги 1 и установил личный рекорд по числу забитых мячей за один сезон в чемпионате Франции.

До этого самым результативным для Головина в французском первенстве был сезон-2020/21, тогда он забил 5 голов.