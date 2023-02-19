«Брест» — «Монако»: Головин открыл счет и забил шестой гол в сезоне

Полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счет в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Бреста» — 1:0.

Россиянин забил на 40-й минуте в пустые ворота после прострела от Виссама Бен Йеддера.

Головин забил во втором подряд матче лиги 1 — в прошлом туре он отличился в игре с «ПСЖ» (3:1). Всего на счету 26-летнего футболиста 6 голов и 6 результативных передач в 23 матчах за «Монако» в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.